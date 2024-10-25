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"Довел до истощения": в США сделали неожиданное заявление о России
"Довел до истощения": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.10.2024
"Довел до истощения": в США сделали неожиданное заявление о России
После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьезную силу на мировой арене, пишет профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:05
2024-10-25T17:05
2024-10-25T17:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьезную силу на мировой арене, пишет профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в статье для National Interest."Россия при любых раскладах останется крупной ядерной державой, тогда как Запад, особенно США, довел свой стратегический арсенал до истощения", — говорится в публикации.По мнению Бермана, расстановка сил также будет в пользу России из-за того, что она заключила союз с Китаем, КНДР и Ираном, а военный потенциал союзников Штатов становится все слабее.Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что это Запад находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980105001.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, ООН
"Довел до истощения": в США сделали неожиданное заявление о России
NI: Запад истощил свой стратегический арсенал