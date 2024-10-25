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Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса - РИА Новости, 25.10.2024
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05:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/roskachestvo-1979957048.html
Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса
Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса - РИА Новости, 25.10.2024
Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса
"Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито" производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) "Очаково", эти... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:56
2024-10-25T05:56
экономика
россия
роскачество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито" производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) "Очаково", эти сертификаты стали первыми в своих категориях в России, сообщили РИА Новости в организации. "Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" выдал сертификат соответствия на продукцию "Очаково". В рамках сертификации "Халяль" подтверждено соответствие исламским стандартам кваса "Очаковский" и безалкогольных лимонадов "Мохито". Это первые отечественные товары в своей категории, сертифицированные аккредитованным органом по сертификации халяль", - говорится в сообщении. Уточняется, что процедура включала всестороннюю проверку производственных процессов на соответствие строгим требованиям халяль, особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности на всех этапах производства, от отбора ингредиентов до упаковки готового продукта. В организации пояснили, что сертификация позволяет на законных основаниях продавать товары под знаком "Халяль" в отечественных торговых сетях и на международных рынках стран, где халяльная продукция имеет высокий спрос. В настоящее время в орган Роскачества подано еще более 40 заявок на сертификацию, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html
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экономика, россия, роскачество
Экономика, Россия, Роскачество
Роскачество впервые выдало сертификат халяль производителю кваса

"Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито"

© Фото предоставлено кафе "Алеша Попович"Квас
Квас - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото предоставлено кафе "Алеша Попович"
Квас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Роскачество-Халяль" сертифицировало квас и безалкогольный напиток "Мохито" производства московского пиво-безалкогольного комбината (МПБК) "Очаково", эти сертификаты стали первыми в своих категориях в России, сообщили РИА Новости в организации.
"Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" выдал сертификат соответствия на продукцию "Очаково". В рамках сертификации "Халяль" подтверждено соответствие исламским стандартам кваса "Очаковский" и безалкогольных лимонадов "Мохито". Это первые отечественные товары в своей категории, сертифицированные аккредитованным органом по сертификации халяль", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что процедура включала всестороннюю проверку производственных процессов на соответствие строгим требованиям халяль, особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности на всех этапах производства, от отбора ингредиентов до упаковки готового продукта.
В организации пояснили, что сертификация позволяет на законных основаниях продавать товары под знаком "Халяль" в отечественных торговых сетях и на международных рынках стран, где халяльная продукция имеет высокий спрос. В настоящее время в орган Роскачества подано еще более 40 заявок на сертификацию, говорится в сообщении.
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