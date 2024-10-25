https://ria.ru/20241025/rosfinmonitoring-1980101430.html
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической - РИА Новости, 25.10.2024
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:59
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: 1. Группа Концепция А.Н.В.* (Авангард Народной Воли*)", - говорится в перечне.* Внесена в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241016/fatf-1978361325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
Организацию "Авангард народной воли" внесли в список террористов и экстремистов