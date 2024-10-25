https://ria.ru/20241025/rosfinmonitoring-1980101430.html

Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической

Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической - РИА Новости, 25.10.2024

Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической

Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:45

2024-10-25T15:45

2024-10-25T15:59

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: 1. Группа Концепция А.Н.В.* (Авангард Народной Воли*)", - говорится в перечне.* Внесена в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241016/fatf-1978361325.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)