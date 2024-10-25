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Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической - РИА Новости, 25.10.2024
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15:45 25.10.2024 (обновлено: 15:59 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/rosfinmonitoring-1980101430.html
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической - РИА Новости, 25.10.2024
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:45
2024-10-25T15:59
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: 1. Группа Концепция А.Н.В.* (Авангард Народной Воли*)", - говорится в перечне.* Внесена в России в список террористов и экстремистов.
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Новости
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической

Организацию "Авангард народной воли" внесли в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Анархистская организация "Авангард народной воли"* (признана террористической, запрещена в РФ) внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: 1. Группа Концепция А.Н.В.* (Авангард Народной Воли*)", - говорится в перечне.
* Внесена в России в список террористов и экстремистов.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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