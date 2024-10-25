https://ria.ru/20241025/rezina-1979375832.html

Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2024 году: советы экспертов

Когда менять летнюю резину 2024: замена шин по закону в России, советы

Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2024 году: советы экспертов

Когда менять летнюю резину на зимнюю и наоборот: советы экспертов о том, при каких условиях нужно “переобуваться” осенью, когда в России необходимо это делать... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:52

2024-10-25T10:52

2024-10-25T10:52

авто

шины

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Когда менять летнюю резину на зимнюю и наоборот: советы экспертов о том, при каких условиях нужно “переобуваться” осенью, когда в России необходимо это делать по закону и какие штрафы грозят автомобилистам за его несоблюдение в 2024 году, стоит ли ставить шипованные шины или подойдут всесезонные колеса, - в материале РИА НовостиКогда менять летнюю резинуПостановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2023 №837 ("О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") гласит, что менять шины на зимние необходимо с 1 декабря. Но учитывая, что в разных регионах зимний период наступает в разное время, необходимо ориентироваться на график смены температур. Минтранс РФ рекомендует менять шины на зимние при установившейся среднесуточной температуре ниже +5…+7⁰С, либо накануне первого гололеда.“В последнее время привычный график наступления того или иного сезона сдвигается. Но исторически, Сибирь и Дальний Восток начинают смену шин в сентябре, Юг России - в декабре, Урал и Центральная часть - в ноябре. Всё зависит от понижения графика температур и выпадения первого снега, как ключевого фактора”, - говорит Андрей Крылов, продакт-менеджер отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг.Чтобы перейти в зимний сезон более комфортно и избежать ажиотажа в “шиномонтажках”, Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании “Колеса Даром”, допускает возможность смены резины немного раньше (примерно за 7-10 дней до установленного срока). Непродолжительная эксплуатация при температуре более +7°C, по словам эксперта, зимним шинам ничем серьёзным не грозит. Негативно, в плане ускоренного износа, может повлиять только продолжительная (один месяц и более) эксплуатация зимней резины в тёплый период.А вот откладывать замену шин на зиму небезопасно. Протектор летних покрышек при температурах ниже +5°C склонен немного дубеть и может потерять необходимый уровень торможения и сцепления в самый неподходящий момент, особенно на скользких, мокрых дорогах.- Когда межсезонье в регионе связано с долгой сменой оттепелей и заморозков, сроки замены резины из-за этого не меняются. В таких случаях можно порекомендовать использование нешипованных зимних шин, которые при температурах около 0°C обладают лучшими эксплуатационными характеристиками на сухом и мокром асфальте, чем шипованная резина. Но нужно помнить, что на обледенелых дорогах “липучки” будут уступать шипованным, - предупреждает специалист компании “Колеса Даром”.Замена шин в зависимости от пробегаЧем больший пробег у автомобиля, тем больше изнашиваются шины. Чтобы понять, когда их необходимо менять по износу, можно обратиться к постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090(ред. от 19.04.2024) "О Правилах дорожного движения", в котором говорится, что остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:“Самостоятельно измерить глубину протектора можно или с помощью прибора (измеритель глубины протектора можно найти на маркетплейсах), либо обратиться в шиномонтаж”, - говорит Андрей Крылов.Производители чаще всего советуют менять шины каждые 40 000 км или через пять лет, независимо от их состояния. Однако срок службы может существенно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения, производителя и качества самих шин, объясняет Светлана Акулова, руководитель группы по развитию и продвижению продуктов для автопарка компании “Передовые Платежные Решения”. Поэтому важно учитывать состояние резины и проверять ее на наличие порезов, трещин и неравномерный износ. При интенсивной езде и при движении по плохим дорогам, шины могут изнашиваться гораздо быстрее. Важно проводить визуальный осмотр ежемесячно, чтобы заметить возможные дефекты. Кроме того, рекомендуется профессиональная проверка на стенде раз в полгода или год, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Поэтому регулярная проверка состояния шин и своевременная их замена - ключевой аспект безопасности на дороге.- Тем, кто приобрёл новую зимнюю резину, необходимо помнить о предварительной обкатке шин, особенно шипованных. Для этого тоже нужно время. Чтобы шипы окончательно и надёжно закрепились в своих гнездах, обкатку лучше проводить на чистом асфальте, при погоде без обильных осадков. Не стоит обкатывать “шиповки” по проселочным и гравийным дорогам, даже если вы владеете внедорожником. Делать это нужно при максимальных скоростях 60-70 км/ч, без резких разгонов и торможений, на протяжении первых 500 км. Желательно не наезжать на бордюры, высокие люки, избегая по возможности и “лежачих полицейских”. В противном случае может возникнуть неприятность по частичной потере шипов в первый же зимний сезон. При правильной же обкатке зимние шипованные шины могут прослужить до 5-6 сезонов, - рекомендует Андрей Молодовский.Ислам Альсултанов, генеральный директор компании "БериАвто", предупреждает, что даже при нерегулярной эксплуатации автомобиля лучше менять шины перед каждым новым сезоном, так как со временем скорость износа увеличивается. Проверять состояние резины автомобилист должен самостоятельно перед каждой поездкой, так как при низком давлении есть высокая вероятность прокола, что может привести к возникновению аварийных ситуаций.Как часто проверять состояние шинПроверка состояния шин должна проводиться регулярно, с особым вниманием на:“Также рекомендуется “рокировать” шины каждые 8000 километров пробега, чтобы обеспечить равномерный износ”, - отмечает Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.Специалисты компании “Колеса Даром” уточняют, что параметры необходимого уровня давления в шинах определяются и указываются автопроизводителем, а не на боковинах шин. Эти показатели обозначены в инструкции по эксплуатации ТС, а также на наклейках с торца водительской двери или центральной стойки авто, а также на внутренней стороне лючка бензобака (в более современных автомобилях).Неправильное давление в шинах сказывается на их функциональных свойствах, а также на чрезмерном износе либо центральной части протектора (в случае перекачки шины), либо плечевых зон (в случае недостатка давления). По оценкам шинных экспертов, если давление в покрышке выше или ниже нормы на 20%, резина может изнашиваться на 30% быстрее, чем у правильно накачанных колес.Кроме того, неправильное давление может влиять на управляемость, уровень сцепления, разгонно-тормозные характеристики автомобиля, а также на его топливную экономичность.Влияние погодных условий на замену шинПогодные условия играют ключевую роль в определении времени замены шин.- Летние шины начинают терять свои свойства при температурах ниже +5°C, а зимние шины неэффективны при температуре выше +7°C. Поэтому важно следить за прогнозом погоды и менять резину в зависимости от климатических изменений, - говорит Александр Стрельников.Менять колёса полностью или отдельно шиныМенять колёса полностью или отдельно шины зависит от состояния дисков и предпочтений, считает Светлана Акулова.“Если диски в хорошем состоянии, то можно заменить только шины, это будет дешевле, чем полная замена колёс. Однако если диски имеют повреждения или износ, рекомендуется заменить их вместе с резиной. Замена колес целиком имеет свои преимущества, так как гарантирует полную совместимость шин и дисков, обеспечивает равномерный износ всех колес. В любом случае перед заменой необходимо проверить их состояние и убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности”, - говорит специалист.Александр Стрельников рекомендует все же менять все четыре шины одновременно для обеспечения безопасного вождения. Если это невозможно, следует заменить хотя бы по две шины на одной оси. Замена только одной может привести к неравномерному износу и ухудшению управляемости автомобиля.ШтрафыПосле 1 декабря в России запрещено передвигаться на летней резине.- В случае проверки водители могут столкнуться с административными штрафами за использование неподходящих шин в зимний период. Размер штрафа может варьироваться, но в среднем составит 500-2000 рублей. Кроме того, нарушения могут привести к ухудшению ваших шансов на получение страховки или возникновению проблем в случае ДТП, - предупреждает Александр Коротков, CEO проекта “Likvi.com”.Специалисты ГК “АвтоСпецЦентр” добавляют, что при повторном нарушении автомобилисту грозит лишение прав на срок до трех месяцев.Советы экспертовДмитрий Матвеев, генеральный директор компании “Мой Автопрокат”, советует жителям южных регионов, где умеренный климат, попробовать всесезонку. Она в основном используется на переднеприводных автомобилях среднего класса. Ведущая ось переобувается сезонно, а на задней и зимой, и летом стоит всесезонная резина. Что касается полноприводных паркетников и внедорожников, на них с АТ резиной можно ездить круглогодично.- Пользуясь всесезонкой круглый год, вы экономите на втором комплекте резины и шиномонтаже, но стоимость такой резины обычно дороже сезонной. Кроме этого, у всесезонки может быть выше износ. На зернистом асфальте ее профиль будет стираться сильнее, чем у летней шины, а зимой из-за мороза могут появиться микротрещинки. Протектор, сделанный из летних и зимних элементов, лучше держит сцепление, а значит имеет более высокую проходимость на асфальтированных дорогах. Такая резина универсальна, но за это приходится платить: она хуже ведет себя как при высоких температурах, так и при морозе. Но в дождь у нее отличные характеристики. В зависимости от автомобиля и размера колеса всесезонка может быть шумной, - отмечает эксперт.Андрей Молодовский рекомендует проводить ротацию колес. Это полезная процедура для продления жизни шин, которая из года в год помогает предотвратить неравномерный износ каждой из них по сравнению друг с другом. Из-за того, что на ведущих колёсах истирание протектора всегда чуть больше, перестановку шин на автомобиле многие шинные производители рекомендуют каждые 10-15 тысяч километров пробега. Часто это совпадает со сроками сезонной смены резины, поэтому в новом зимнем сезоне покрышки желательно поменять местами в отличие от прошлогодней расстановки.Только нужно помнить о правильной установке шин на диски по отношению к направлению движения. А основные способы ротации колес, исходя из рисунка протектора и привода автомобиля, известны в автосервисах и общедоступны.

https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html

https://ria.ru/20231023/rezina-1904739894.html

https://ria.ru/20241011/rezina-1977619383.html

https://ria.ru/20240601/shiny-1949809497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, шины