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Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы - РИА Новости, 25.10.2024
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17:01 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/reformy-1980129823.html
Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы
Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы - РИА Новости, 25.10.2024
Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить Сербии до конца 2024 года предварительное финансирование в размере 110 миллионов евро на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:01
2024-10-25T17:01
в мире
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белград (город)
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить Сербии до конца 2024 года предварительное финансирование в размере 110 миллионов евро на начало реализации этой страной плана реформ. Об этом она заявила в Белграде в рамках своего балканского турне. "Сербия подготовила прекрасный план реформ. Мы должны начать его префинансирование в размере 110 миллионов евро до конца года. А затем Сербия получит всего порядка 1,5 миллиарда евро в рамках этого плана", - обещала глава ЕК.
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
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в мире, сербия, белград (город), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Сербия, Белград (город), Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы

Фон дер Ляйен: Сербия получит 110 миллионов евро на реализацию плана реформ

© AP Photo / Harry NakosФон дер Ляйен
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить Сербии до конца 2024 года предварительное финансирование в размере 110 миллионов евро на начало реализации этой страной плана реформ.
Об этом она заявила в Белграде в рамках своего балканского турне.
"Сербия подготовила прекрасный план реформ. Мы должны начать его префинансирование в размере 110 миллионов евро до конца года. А затем Сербия получит всего порядка 1,5 миллиарда евро в рамках этого плана", - обещала глава ЕК.
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В миреСербияБелград (город)Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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