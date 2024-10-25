https://ria.ru/20241025/reformy-1980129823.html

Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы

Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы - РИА Новости, 25.10.2024

Фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 110 миллионов евро на реформы

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить Сербии до конца 2024 года предварительное финансирование в размере 110 миллионов евро на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:01

2024-10-25T17:01

2024-10-25T17:01

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белград (город)

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить Сербии до конца 2024 года предварительное финансирование в размере 110 миллионов евро на начало реализации этой страной плана реформ. Об этом она заявила в Белграде в рамках своего балканского турне. "Сербия подготовила прекрасный план реформ. Мы должны начать его префинансирование в размере 110 миллионов евро до конца года. А затем Сербия получит всего порядка 1,5 миллиарда евро в рамках этого плана", - обещала глава ЕК.

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

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в мире, сербия, белград (город), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия