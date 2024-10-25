https://ria.ru/20241025/razvitie-1980048126.html

Полпред в УрФО Жога и губернатор Кухарук обсудили развитие Югры

Полпред в УрФО Жога и губернатор Кухарук обсудили развитие Югры - РИА Новости, 25.10.2024

Полпред в УрФО Жога и губернатор Кухарук обсудили развитие Югры

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога начал свой визит в Ханты-Мансийский округ со встречи с губернатором Русланом... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:29

2024-10-25T13:29

2024-10-25T14:01

россия

артем жога

руслан кухарук

югра

общество

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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога начал свой визит в Ханты-Мансийский округ со встречи с губернатором Русланом Кухаруком, на которой состоялось обсуждение социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе полпреда. Артём Жога отметил, что Югра – один из ключевых регионов топливно-энергетического комплекса страны. Экономика субъекта на 80% состоит из нефтегазодобывающего сектора. Даже в условиях сильнейшего санкционного давления и других внешних факторов он не только сохраняет стабильность, но и обеспечивает планомерное развитие региона. "Регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров. Радует, что ежегодно фиксируется естественный прирост населения. Кроме того, Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать их на всю страну", – цитирует слова Жоги пресс-служба. Кухарук рассказал, что на Югру приходится почти половина всей добытой нефти в России. За девять месяцев 2024 года объём налоговых поступлений округа в консолидированный бюджет РФ на 49 процентов превысил показатели аналогичного периода прошлого года. По итогам 2023 года автономный округ стал лидером в УрФО по объёму инвестиций в основной капитал и занял по этому показателю третье место в России. За последние пять лет реальная заработная плата в Югре выросла более чем на 24 процента. Губернатор также отметил, что в октябре округ досрочно завершил программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, по которой жилищные условия улучшили более 55 тысяч человек, и приступает к программе переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. В своем Telegram-канале глава округа сообщил, что Жога прежде уже посещал Югру, но в должности полномочного представителя президента РФ впервые. Чтобы познакомить полпреда с автономным округом еще ближе, ему покажут мощности крупнейших нефтегазовых предприятий страны, а также расскажут о региональных механизмах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html

https://ria.ru/20241017/yugra-1978553098.html

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россия, артем жога, руслан кухарук, югра, общество