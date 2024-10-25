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СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus - РИА Новости, 25.10.2024
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17:29 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/rakety-1980136976.html
СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus
СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus
Министерство обороны Германии хочет потратить примерно 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus, этого может хватить на 600 ракет, поставка... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:29
2024-10-25T17:29
в мире
германия
киев
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борис писториус
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welt
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии хочет потратить примерно 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus, этого может хватить на 600 ракет, поставка которых может начаться в 2029 году, сообщило в пятницу издание Spiegel. "На 2,1 миллиарда евро: по информации Spiegel, министр обороны Борис Писториус планирует закупку новых крылатых ракет Taurus", - пишет издание. По его оценкам, на эту сумму "с военной точки зрения целесообразно заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo". "Первые из дальнобойных крылатых ракет могут быть поставлены в 2029 году", - предполагает издание. При этом отмечается, что финансирование проекта пока под вопросом: он включен в индивидуальный финансовый план министерства обороны лишь в качестве опции. В случае, если проект всё же решат реализовывать, в 2025 году на него потребуется лишь 350 миллионов евро, а большая часть суммы будет потрачена не ранее 2029 года. В настоящее время в распоряжении ФРГ находятся около 600 ракет Taurus, причем, как ранее сообщала газета Welt, лишь половина из них готова к применению. Наиболее воинственные политики в Германии и Киев уже более года требуют от правительства ФРГ поставок ракет Taurus Украине, однако канцлер Олаф Шольц отказывается это делать.
https://ria.ru/20241015/merts-1978062145.html
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в мире, германия, киев, украина, борис писториус, олаф шольц, welt
В мире, Германия, Киев, Украина, Борис Писториус, Олаф Шольц, Welt
СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus

Spiegel: ФРГ потратит 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии хочет потратить примерно 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus, этого может хватить на 600 ракет, поставка которых может начаться в 2029 году, сообщило в пятницу издание Spiegel.
"На 2,1 миллиарда евро: по информации Spiegel, министр обороны Борис Писториус планирует закупку новых крылатых ракет Taurus", - пишет издание.
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По его оценкам, на эту сумму "с военной точки зрения целесообразно заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo".
"Первые из дальнобойных крылатых ракет могут быть поставлены в 2029 году", - предполагает издание.
При этом отмечается, что финансирование проекта пока под вопросом: он включен в индивидуальный финансовый план министерства обороны лишь в качестве опции. В случае, если проект всё же решат реализовывать, в 2025 году на него потребуется лишь 350 миллионов евро, а большая часть суммы будет потрачена не ранее 2029 года.
В настоящее время в распоряжении ФРГ находятся около 600 ракет Taurus, причем, как ранее сообщала газета Welt, лишь половина из них готова к применению.
Наиболее воинственные политики в Германии и Киев уже более года требуют от правительства ФРГ поставок ракет Taurus Украине, однако канцлер Олаф Шольц отказывается это делать.
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