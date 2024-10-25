СМИ: Минобороны Германии хочет закупить новые крылатые ракеты Taurus
Spiegel: ФРГ потратит 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии хочет потратить примерно 2,1 миллиарда евро на закупку новых крылатых ракет Taurus, этого может хватить на 600 ракет, поставка которых может начаться в 2029 году, сообщило в пятницу издание Spiegel.
"На 2,1 миллиарда евро: по информации Spiegel, министр обороны Борис Писториус планирует закупку новых крылатых ракет Taurus", - пишет издание.
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По его оценкам, на эту сумму "с военной точки зрения целесообразно заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo".
"Первые из дальнобойных крылатых ракет могут быть поставлены в 2029 году", - предполагает издание.
При этом отмечается, что финансирование проекта пока под вопросом: он включен в индивидуальный финансовый план министерства обороны лишь в качестве опции. В случае, если проект всё же решат реализовывать, в 2025 году на него потребуется лишь 350 миллионов евро, а большая часть суммы будет потрачена не ранее 2029 года.
В настоящее время в распоряжении ФРГ находятся около 600 ракет Taurus, причем, как ранее сообщала газета Welt, лишь половина из них готова к применению.
Наиболее воинственные политики в Германии и Киев уже более года требуют от правительства ФРГ поставок ракет Taurus Украине, однако канцлер Олаф Шольц отказывается это делать.