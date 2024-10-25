https://ria.ru/20241025/pvo-1980085864.html

ПВО сбила три украинских беспилотника в Орловской области

ПВО сбила три украинских беспилотника в Орловской области - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила три украинских беспилотника в Орловской области

Три вражеских БПЛА сбиты над территорией Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:01

2024-10-25T15:01

2024-10-25T15:03

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три вражеских БПЛА сбиты над территорией Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Отражена очередная вражеская атака – над территорией Орловской области сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, безопасность, андрей клычков