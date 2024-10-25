https://ria.ru/20241025/pvo-1980076456.html

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:36

2024-10-25T14:36

2024-10-25T14:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

брянская область

курская область

орловская область

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого октября 2024 года в период с 13.30 до 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области, три - над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html

россия

брянская область

курская область

орловская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, орловская область