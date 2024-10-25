https://ria.ru/20241025/pvo-1980076456.html
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:36
2024-10-25T14:36
2024-10-25T14:41
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безопасность
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вооруженные силы украины
брянская область
курская область
орловская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого октября 2024 года в период с 13.30 до 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области, три - над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Курская область, Орловская область
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями