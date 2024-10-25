Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 25.10.2024 (обновлено: 14:41 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/pvo-1980076456.html
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:36
2024-10-25T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
брянская область
курская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого октября 2024 года в период с 13.30 до 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области, три - над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html
россия
брянская область
курская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Курская область, Орловская область
ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

ПВО сбила девять беспилотников ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого октября 2024 года в период с 13.30 до 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области, три - над территорией Брянской области и два над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар
Вчера, 07:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныБрянская областьКурская областьОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала