ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области
ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в Брянской области
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
В четверг в 23.36 мск глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА над Брянской областью.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
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