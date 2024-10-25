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ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2024
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02:36 25.10.2024 (обновлено: 02:42 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/pvo-1979944816.html
ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области
ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:36
2024-10-25T02:42
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.В четверг в 23.36 мск глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА над Брянской областью."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20241025/pvo-1979937347.html
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области

ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в Брянской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
В четверг в 23.36 мск глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА над Брянской областью.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Брянская областьБезопасностьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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