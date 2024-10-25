https://ria.ru/20241025/pvo-1979944816.html

ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области

ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области

БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:36

2024-10-25T02:36

2024-10-25T02:42

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.В четверг в 23.36 мск глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА над Брянской областью."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20241025/pvo-1979937347.html

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, россия, александр богомаз