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ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:32 25.10.2024 (обновлено: 00:59 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/pvo-1979937347.html
ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области
ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:32
2024-10-25T00:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В четверг в 22.26 мск ГУМЧС по региону в Telegram-канале объявило об опасности атаки БПЛА."ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на населенные пункты области. По предварительной информации, никто не пострадал. Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал Гладков.В селе Вислое Яковлевского муниципального округа в частном доме выбиты окна, вне населённого пункта загорелась сухая трава, пожарные ликвидировали очаги возгорания.Также повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Там были повреждены легковая машина и линия электропередачи, жители населенного пункта временно находятся без света.Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В результате атаки БПЛА в селе в двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Помимо этого, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.Глава региона отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.
https://ria.ru/20241024/bespilotnik-1979791337.html
https://ria.ru/20241024/pvo--1979931707.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области

Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг в 22.26 мск ГУМЧС по региону в Telegram-канале объявило об опасности атаки БПЛА.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Вчера, 13:32
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на населенные пункты области. По предварительной информации, никто не пострадал. Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал Гладков.
В селе Вислое Яковлевского муниципального округа в частном доме выбиты окна, вне населённого пункта загорелась сухая трава, пожарные ликвидировали очаги возгорания.
Также повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Там были повреждены легковая машина и линия электропередачи, жители населенного пункта временно находятся без света.
Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В результате атаки БПЛА в селе в двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Помимо этого, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
Глава региона отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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