https://ria.ru/20241025/pvo-1979937347.html

ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области

ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области

ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:32

2024-10-25T00:32

2024-10-25T00:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В четверг в 22.26 мск ГУМЧС по региону в Telegram-канале объявило об опасности атаки БПЛА."ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на населенные пункты области. По предварительной информации, никто не пострадал. Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал Гладков.В селе Вислое Яковлевского муниципального округа в частном доме выбиты окна, вне населённого пункта загорелась сухая трава, пожарные ликвидировали очаги возгорания.Также повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Там были повреждены легковая машина и линия электропередачи, жители населенного пункта временно находятся без света.Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В результате атаки БПЛА в селе в двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Помимо этого, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.Глава региона отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.

https://ria.ru/20241024/bespilotnik-1979791337.html

https://ria.ru/20241024/pvo--1979931707.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины