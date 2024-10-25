ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области
Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько БПЛА в Белгородской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, несколько БПЛА сбиты, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг в 22.26 мск ГУМЧС по региону в Telegram-канале объявило об опасности атаки БПЛА.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на населенные пункты области. По предварительной информации, никто не пострадал. Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал Гладков.
В селе Вислое Яковлевского муниципального округа в частном доме выбиты окна, вне населённого пункта загорелась сухая трава, пожарные ликвидировали очаги возгорания.
Также повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Там были повреждены легковая машина и линия электропередачи, жители населенного пункта временно находятся без света.
Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В результате атаки БПЛА в селе в двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Помимо этого, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
Глава региона отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.