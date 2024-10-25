https://ria.ru/20241025/pvo--1980184657.html

ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Орловской областями

ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Орловской областями - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Орловской областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T21:16

2024-10-25T21:16

2024-10-25T21:19

специальная военная операция на украине

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белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Орловской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого октября 2024 года около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Орловской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

белгородская область

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россия, орловская область, белгородская область, безопасность