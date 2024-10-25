https://ria.ru/20241025/pvo--1980180653.html

ПВО сбила пять украинских беспилотников в Курской области

ПВО сбила пять украинских беспилотников в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила пять украинских беспилотников в Курской области

Пять украинских беспилотников сбиты в небе Курской области в пятницу вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:25

2024-10-25T20:25

2024-10-25T20:28

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пять украинских беспилотников сбиты в небе Курской области в пятницу вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Пять украинских БПЛА самолетного типа сбиты в небе Курской области сегодня вечером", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)