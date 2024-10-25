https://ria.ru/20241025/putin-1980183841.html
Украина не продлевает контракт для поставок газа в Европу, заявил Путин
Украина не продлевает контракт для поставок газа в Европу, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Украина не продлевает контракт для поставок газа в Европу, заявил Путин
Украина не предпринимает мер по продлению контракта для поставок российского газа в Европу, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:01
2024-10-25T21:01
2024-10-25T22:32
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина не предпринимает мер по продлению контракта для поставок российского газа в Европу, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1". Путин сообщил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре. Для продолжения поставок нужно подписать новый контракт, а начать бронировать мощности для этого следовало еще в июле текущего года, отметил президент. "До сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от поставок газа, в том числе по украинскому маршруту. "Судя по всему, Украина это делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики заключать не собираются. А значит, закрывают этот маршрут", - сказал Путин.
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экономика, украина, россия, европа, владимир путин, энергетика
Экономика, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Энергетика
Украина не продлевает контракт для поставок газа в Европу, заявил Путин
Путин: Украина не предпринимает мер для продолжению поставок российского газа
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Украина не предпринимает мер по продлению контракта для поставок российского газа в Европу, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1"
.
Путин сообщил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре. Для продолжения поставок нужно подписать новый контракт, а начать бронировать мощности для этого следовало еще в июле текущего года, отметил президент.
"До сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от поставок газа, в том числе по украинскому маршруту.
"Судя по всему, Украина это делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики заключать не собираются. А значит, закрывают этот маршрут", - сказал Путин.