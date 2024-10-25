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Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области
Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-25T21:00
2024-10-25T21:00
2024-10-26T00:56
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1""Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет", — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, павел зарубин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Павел Зарубин, Курская область, Россия
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области
Путин: командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытке сдаться в плен