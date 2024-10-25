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Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 25.10.2024 (обновлено: 00:56 26.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980183723.html
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области
Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-25T21:00
2024-10-26T00:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
павел зарубин
курская область
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1""Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет", — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, павел зарубин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Павел Зарубин, Курская область, Россия
Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области

Путин: командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытке сдаться в плен

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1"
"Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет", — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинПавел ЗарубинКурская областьРоссия
 
 
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