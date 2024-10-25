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Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 25.10.2024 (обновлено: 22:34 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980180956.html
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин
Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:30
2024-10-25T22:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области. "На сегодня ничего противнику сделать не удается", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин

Путин: попавшим в окружение ВС России силам ВСУ ничего не удается сделать

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
"На сегодня ничего противнику сделать не удается", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
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