https://ria.ru/20241025/putin-1980180956.html
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин
Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:30
2024-10-25T20:30
2024-10-25T22:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области. "На сегодня ничего противнику сделать не удается", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Попавшим в окружение силам ВСУ ничего не удается сделать, заявил Путин
Путин: попавшим в окружение ВС России силам ВСУ ничего не удается сделать