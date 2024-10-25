https://ria.ru/20241025/putin-1980179393.html
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин
Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:13
2024-10-25T20:13
2024-10-25T22:34
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы никогда не отказывались от поставок, в том числе и по украинскому маршруту, и не отказываемся", - подчеркнул он.
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россия, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин
Путин: Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов