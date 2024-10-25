Рейтинг@Mail.ru
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 25.10.2024 (обновлено: 22:34 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980179393.html
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин
Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:13
2024-10-25T22:34
россия
европа
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы никогда не отказывались от поставок, в том числе и по украинскому маршруту, и не отказываемся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241025/putin-1980179274.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Россия не отказывает Европе в поставках газа, заявил Путин

Путин: Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
"Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Мы никогда не отказывались от поставок, в том числе и по украинскому маршруту, и не отказываемся", - подчеркнул он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин
Вчера, 20:11
 
РоссияЕвропаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала