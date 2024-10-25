https://ria.ru/20241025/putin-1980179274.html
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:11
2024-10-25T20:11
2024-10-25T22:40
специальная военная операция на украине
россия
суджа
владимир путин
украина
павел зарубин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Два маршрута через территорию Украины. Один из них - это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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россия, суджа, владимир путин, украина, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Владимир Путин, Украина, Павел Зарубин
Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин
Владимир Путин: Россия до сих пор поставляет газ через Суджу