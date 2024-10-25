https://ria.ru/20241025/putin-1980179274.html

Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин

Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил Путин

Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:11

2024-10-25T20:11

2024-10-25T22:40

специальная военная операция на украине

россия

суджа

владимир путин

украина

павел зарубин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет газ через Суджу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Два маршрута через территорию Украины. Один из них - это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

суджа

украина

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2024

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россия, суджа, владимир путин, украина, павел зарубин