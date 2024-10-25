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Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области
Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области
Предпринимаются попытки деблокировать окруженные силы Украины в Курской области, но они успеха не имеют, сообщил президент России Владимир Путин в эфире "Россия РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:09
2024-10-25T20:09
2024-10-25T22:41
специальная военная операция на украине
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безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предпринимаются попытки деблокировать окруженные силы Украины в Курской области, но они успеха не имеют, сообщил президент России Владимир Путин в эфире "Россия 1"."Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха не имеют", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.
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киев, курская область, украина, безопасность, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Курская область, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области
Путин: попытки Украины деблокировать силы в Курской области не имеют успеха