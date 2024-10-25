https://ria.ru/20241025/putin-1980179101.html

Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области

Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин рассказал о попытках Киева деблокировать силы в Курской области

Предпринимаются попытки деблокировать окруженные силы Украины в Курской области, но они успеха не имеют, сообщил президент России Владимир Путин в эфире "Россия РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:09

2024-10-25T20:09

2024-10-25T22:41

специальная военная операция на украине

киев

курская область

украина

безопасность

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предпринимаются попытки деблокировать окруженные силы Украины в Курской области, но они успеха не имеют, сообщил президент России Владимир Путин в эфире "Россия 1"."Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха не имеют", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

курская область

украина

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киев, курская область, украина, безопасность, владимир путин, павел зарубин