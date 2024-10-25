https://ria.ru/20241025/putin-1980178737.html

Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области

Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области

Российские военнослужащие надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:06

2024-10-25T20:06

2024-10-25T22:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, владимир путин, павел зарубин, россия