Рейтинг@Mail.ru
Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 25.10.2024 (обновлено: 22:47 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980178737.html
Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области
Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области
Российские военнослужащие надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:06
2024-10-25T22:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
владимир путин
павел зарубин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, владимир путин, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия
Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления в Курской области

Путин: ВС России отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
"Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьВладимир ПутинПавел ЗарубинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала