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Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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20:04 25.10.2024 (обновлено: 22:47 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980178455.html
Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области
Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области
Условия для успешных действий вооруженных сил РФ в Курской области создала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил президент России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:04
2024-10-25T22:47
курская область
тихоокеанский флот вмф россии
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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1МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Условия для успешных действий вооруженных сил РФ в Курской области создала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области."Они как раз и совершили этот прорыв, они как раз и создали основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975339.html
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курская область, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области

Путин: морпехи создали условия для успешных действий в Курской области

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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1МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Условия для успешных действий вооруженных сил РФ в Курской области создала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
"Они как раз и совершили этот прорыв, они как раз и создали основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьТихоокеанский флот ВМФ РоссииВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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