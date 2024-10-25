https://ria.ru/20241025/putin-1980178455.html

Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области

Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин отметил действия 155 бригады морской пехоты ТОФ в Курской области

Условия для успешных действий вооруженных сил РФ в Курской области создала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил президент России... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:04

2024-10-25T20:04

2024-10-25T22:47

курская область

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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1МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Условия для успешных действий вооруженных сил РФ в Курской области создала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Ранее Путин рассказал, что часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек". Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области."Они как раз и совершили этот прорыв, они как раз и создали основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал Путин.

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курская область, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, вооруженные силы украины