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Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области
Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области
Среди украинских военных в Курской области есть те, кто сдаются в плен, российские военные их принимают и гарантируют им жизнь и безопасность, заявил президент... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:04
2024-10-25T20:04
2024-10-25T22:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
павел зарубин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Среди украинских военных в Курской области есть те, кто сдаются в плен, российские военные их принимают и гарантируют им жизнь и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение", - рассказал Путин журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, павел зарубин, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Павел Зарубин, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области
Путин: среди сил ВСУ есть те, кто сдается в плен в Курской области, их принимают