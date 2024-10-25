https://ria.ru/20241025/putin-1980178354.html

Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области

Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин рассказал о военных ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области

Среди украинских военных в Курской области есть те, кто сдаются в плен, российские военные их принимают и гарантируют им жизнь и безопасность, заявил президент... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:04

2024-10-25T20:04

2024-10-25T22:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

павел зарубин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Среди украинских военных в Курской области есть те, кто сдаются в плен, российские военные их принимают и гарантируют им жизнь и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение", - рассказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, павел зарубин, владимир путин, россия