https://ria.ru/20241025/putin-1980178234.html
Путин оценил действия российских военных в Курской области
Путин оценил действия российских военных в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин оценил действия российских военных в Курской области
Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:01
2024-10-25T20:01
2024-10-25T22:45
специальная военная операция на украине
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безопасность
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павел зарубин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Неделю назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы. И затем вдоль госграницы начали движение достаточно дерзко и героически, действительно, действовали. Прошли примерно тоже 10 километров, затем для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских вооруженных сил", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он уточнил, что это была 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения воздушно-десантных войск."Сто шестая дивизия ВДВ здесь отличились в лучшую сторону, воюют смело и эффективно очень два подразделения - 51-й полк и 137-й полк этой дивизии. Затем 56-й полк седьмой дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада ВДВ", - добавил президент.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Воздушно-десантные войска России
Путин оценил действия российских военных в Курской области
Путин: российские военные в Курской области действовали дерзко и героически