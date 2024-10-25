https://ria.ru/20241025/putin-1980178234.html

Путин оценил действия российских военных в Курской области

Путин оценил действия российских военных в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин оценил действия российских военных в Курской области

Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:01

2024-10-25T20:01

2024-10-25T22:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

россия

владимир путин

павел зарубин

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Неделю назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы. И затем вдоль госграницы начали движение достаточно дерзко и героически, действительно, действовали. Прошли примерно тоже 10 километров, затем для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских вооруженных сил", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он уточнил, что это была 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения воздушно-десантных войск."Сто шестая дивизия ВДВ здесь отличились в лучшую сторону, воюют смело и эффективно очень два подразделения - 51-й полк и 137-й полк этой дивизии. Затем 56-й полк седьмой дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада ВДВ", - добавил президент.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин, воздушно-десантные войска россии