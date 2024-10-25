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Путин оценил действия российских военных в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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20:01 25.10.2024 (обновлено: 22:45 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980178234.html
Путин оценил действия российских военных в Курской области
Путин оценил действия российских военных в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин оценил действия российских военных в Курской области
Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:01
2024-10-25T22:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
россия
владимир путин
павел зарубин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1"."Неделю назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы. И затем вдоль госграницы начали движение достаточно дерзко и героически, действительно, действовали. Прошли примерно тоже 10 километров, затем для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских вооруженных сил", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он уточнил, что это была 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения воздушно-десантных войск."Сто шестая дивизия ВДВ здесь отличились в лучшую сторону, воюют смело и эффективно очень два подразделения - 51-й полк и 137-й полк этой дивизии. Затем 56-й полк седьмой дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада ВДВ", - добавил президент.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Воздушно-десантные войска России
Путин оценил действия российских военных в Курской области

Путин: российские военные в Курской области действовали дерзко и героически

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные, которые окружили силы ВСУ в Курской области, действовали дерзко и героически, смело и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
"Неделю назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы. И затем вдоль госграницы начали движение достаточно дерзко и героически, действительно, действовали. Прошли примерно тоже 10 километров, затем для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских вооруженных сил", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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22 июня 2022, 17:18
Он уточнил, что это была 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения воздушно-десантных войск.
"Сто шестая дивизия ВДВ здесь отличились в лучшую сторону, воюют смело и эффективно очень два подразделения - 51-й полк и 137-й полк этой дивизии. Затем 56-й полк седьмой дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада ВДВ", - добавил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВоздушно-десантные войска России
 
 
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