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Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 25.10.2024 (обновлено: 22:45 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980178016.html
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области
Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:59
2024-10-25T22:45
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала "Россия 1"."По показаниям пленных, а есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение, по показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975339.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области

Путин: у ВСУ в Курской области нарастает паника из-за нарушения управления

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала "Россия 1".
"По показаниям пленных, а есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение, по показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника", - рассказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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