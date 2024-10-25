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Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области
Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:59
2024-10-25T19:59
2024-10-25T22:45
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала "Россия 1"."По показаниям пленных, а есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение, по показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника", - рассказал Путин.
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Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области
Путин: у ВСУ в Курской области нарастает паника из-за нарушения управления