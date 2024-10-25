https://ria.ru/20241025/putin-1980178016.html

Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области

Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин заявил о нарастающей панике у ВСУ в Курской области

Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:59

2024-10-25T19:59

2024-10-25T22:45

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Управление украинскими войсками, по словам пленных, внутри анклава в Курской области нарушено, нарастает паника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала "Россия 1"."По показаниям пленных, а есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение, по показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20241025/putin-1979975339.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, вооруженные силы рф