https://ria.ru/20241025/putin-1980138326.html
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами - РИА Новости, 25.10.2024
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:35
2024-10-25T17:35
2024-10-25T17:42
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении."Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много, объём сотрудничества у нас большой", - сказал Путин, открывая заседание, и передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову.
https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html
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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Безопасности РФ
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
Путин на заседании СБ: объеме сотрудничества с южными партнерами большой