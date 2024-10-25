https://ria.ru/20241025/putin-1980138326.html

Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами

Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами - РИА Новости, 25.10.2024

Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами

Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:35

2024-10-25T17:35

2024-10-25T17:42

владимир путин

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении."Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много, объём сотрудничества у нас большой", - сказал Путин, открывая заседание, и передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову.

https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html

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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет безопасности рф