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Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами - РИА Новости, 25.10.2024
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17:35 25.10.2024 (обновлено: 17:42 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980138326.html
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами - РИА Новости, 25.10.2024
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:35
2024-10-25T17:42
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении."Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много, объём сотрудничества у нас большой", - сказал Путин, открывая заседание, и передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову.
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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Безопасности РФ
Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами

Путин на заседании СБ: объеме сотрудничества с южными партнерами большой

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ работу с партнерами на южном направлении.
"Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много, объём сотрудничества у нас большой", - сказал Путин, открывая заседание, и передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову.
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Владимир ПутинРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Безопасности РФ
 
 
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