https://ria.ru/20241025/putin-1980134246.html

Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы

Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы - РИА Новости, 25.10.2024

Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы

Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:18

2024-10-25T17:18

2024-10-25T17:26

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым.Он пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов."Нет необходимости говорить, насколько это важно. Фискальные функции, представительская функция. Там много различных направлений работы - сложных, но чрезвычайно ответственных", - заметил президент.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980059632.html

https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html

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россия, владимир путин, экономика