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Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы - РИА Новости, 25.10.2024
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17:18 25.10.2024 (обновлено: 17:26 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980134246.html
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы
Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:18
2024-10-25T17:26
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым.Он пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов."Нет необходимости говорить, насколько это важно. Фискальные функции, представительская функция. Там много различных направлений работы - сложных, но чрезвычайно ответственных", - заметил президент.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980059632.html
https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы

Путин: экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым.
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ЦБ рассказал о росте российской экономики
Вчера, 13:42
Он пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов.
"Нет необходимости говорить, насколько это важно. Фискальные функции, представительская функция. Там много различных направлений работы - сложных, но чрезвычайно ответственных", - заметил президент.
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