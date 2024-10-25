https://ria.ru/20241025/putin-1980134246.html
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы
Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:18
2024-10-25T17:18
2024-10-25T17:26
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым.Он пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов."Нет необходимости говорить, насколько это важно. Фискальные функции, представительская функция. Там много различных направлений работы - сложных, но чрезвычайно ответственных", - заметил президент.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980059632.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: экономика рассчитывает на эффективность таможенной службы
Путин: экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым.
Он пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов.
"Нет необходимости говорить, насколько это важно. Фискальные функции, представительская функция. Там много различных направлений работы - сложных, но чрезвычайно ответственных", - заметил президент.