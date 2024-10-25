https://ria.ru/20241025/putin-1980122769.html
Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. Трансляция
Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. Трансляция - РИА Новости, 25.10.2024
Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:30
2024-10-25T17:30
2024-10-25T17:30
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Президент России Владимир Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин на заседании постоянных членов Совбеза России
Путин на заседании постоянных членов Совбеза России
2024-10-25T17:30
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PT0M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России.
2024-10-25T17:30
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PT0M37S
Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит заседание постоянных членов Совбеза России.