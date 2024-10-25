https://ria.ru/20241025/putin-1980080944.html
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 25.10.2024
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:46
2024-10-25T14:46
2024-10-25T14:46
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владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 77 гвардейский зенитный ракетный полк", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 октября.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
77 зенитный ракетный полк получил звание "гвардейский" за массовый героизм
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 77 гвардейский зенитный ракетный полк", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 октября.