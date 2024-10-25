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Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 25.10.2024
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14:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980080944.html
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 25.10.2024
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"
Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:46
2024-10-25T14:46
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 77 гвардейский зенитный ракетный полк", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 октября.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил 77 зенитному ракетному полку звание "гвардейский"

77 зенитный ракетный полк получил звание "гвардейский" за массовый героизм

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 77 гвардейский зенитный ракетный полк", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 октября.
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