https://ria.ru/20241025/putin-1980058162.html

Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС

Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проинформирует постоянных членов Совбеза о своих контактах в ходе саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

россия

казань

бразилия

владимир путин

дмитрий песков

саммит брикс в казани в 2024 году

политика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проинформирует постоянных членов Совбеза о своих контактах в ходе саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. "Очевидно, что сегодня президент информирует участников Совбеза о результатах своих контактов в ходе состоявшегося саммита (БРИКС - ред.)", - сказал он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, казань, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, политика