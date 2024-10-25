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Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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13:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980058162.html
Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС
Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проинформирует постоянных членов Совбеза о своих контактах в ходе саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
россия
казань
бразилия
владимир путин
дмитрий песков
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проинформирует постоянных членов Совбеза о своих контактах в ходе саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. "Очевидно, что сегодня президент информирует участников Совбеза о результатах своих контактов в ходе состоявшегося саммита (БРИКС - ред.)", - сказал он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, казань, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
Путин проинформирует членов Совбеза о контактах на саммите БРИКС

Песков: Путин в пятницу проинформирует Совбез о контактах на саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проинформирует постоянных членов Совбеза о своих контактах в ходе саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
"Очевидно, что сегодня президент информирует участников Совбеза о результатах своих контактов в ходе состоявшегося саммита (БРИКС - ред.)", - сказал он.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
 
РоссияКазаньБразилияВладимир ПутинДмитрий ПесковСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитика
 
 
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