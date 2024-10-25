https://ria.ru/20241025/putin-1980055149.html
Путин примет главу ФТС с докладом о работе службы
Путин примет главу ФТС с докладом о работе службы - РИА Новости, 25.10.2024
Путин примет главу ФТС с докладом о работе службы
Президент России Владимир Путин примет главу Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалева с докладом о работе службы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет главу Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалева с докладом о работе службы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня он примет главу Федеральной таможенной службы Пикалева, вы знаете, что сегодня день таможенника, и как раз по этому случаю Пикалев доложит традиционно о результатах деятельности нашей таможни", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Федеральная таможенная служба является чрезвычайно важной для наполнения бюджета. "Обо всем этом пойдет сегодня речь как раз на беседе с Пикалевым", - заключил Песков. День таможенника отмечается в России 25 октября.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет главу ФТС с докладом о работе службы
Песков: Путин примет главу ФТС Пикалева с докладом о работе службы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет главу Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалева с докладом о работе службы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он примет главу Федеральной таможенной службы Пикалева, вы знаете, что сегодня день таможенника, и как раз по этому случаю Пикалев доложит традиционно о результатах деятельности нашей таможни", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Федеральная таможенная служба является чрезвычайно важной для наполнения бюджета.
"Обо всем этом пойдет сегодня речь как раз на беседе с Пикалевым", - заключил Песков.
День таможенника отмечается в России 25 октября.