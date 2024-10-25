https://ria.ru/20241025/putin-1980050213.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:32

2024-10-25T13:32

2024-10-25T13:40

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента уточнил, что публичным будет только начало заседания. "Это закрытое для публики мероприятие", - добавил Песков.Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что у Путина также запланировано несколько рабочих встреч.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980039324.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков