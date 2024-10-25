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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024
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13:32 25.10.2024 (обновлено: 13:40 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980050213.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 25.10.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:32
2024-10-25T13:40
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента уточнил, что публичным будет только начало заседания. "Это закрытое для публики мероприятие", - добавил Песков.Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что у Путина также запланировано несколько рабочих встреч.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента уточнил, что публичным будет только начало заседания. "Это закрытое для публики мероприятие", - добавил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что у Путина также запланировано несколько рабочих встреч.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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