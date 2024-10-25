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Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
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12:06 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Если Украине так нравится стремиться сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности, пускай этим занимается - только кажется, что нравится им это все меньше и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:06
2024-10-25T12:06
украина
россия
владимир путин
ольга скабеева
нато
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Если Украине так нравится стремиться сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности, пускай этим занимается - только кажется, что нравится им это все меньше и меньше, считает президент РФ Владимир Путин. "Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", говоря о стремлении Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.
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украина, россия, владимир путин, ольга скабеева, нато, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева, НАТО, В мире
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО

Путин: если Украине так нравится сотрудничать с НАТО, пусть этим занимается

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Если Украине так нравится стремиться сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности, пускай этим занимается - только кажется, что нравится им это все меньше и меньше, считает президент РФ Владимир Путин.
"Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", говоря о стремлении Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
8 октября, 04:41
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинОльга СкабееваНАТОВ мире
 
 
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