https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Если Украине так нравится стремиться сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности, пускай этим занимается - только кажется, что нравится им это все меньше и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:06
2024-10-25T12:06
2024-10-25T12:06
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Если Украине так нравится стремиться сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности, пускай этим занимается - только кажется, что нравится им это все меньше и меньше, считает президент РФ Владимир Путин. "Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", говоря о стремлении Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
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украина, россия, владимир путин, ольга скабеева, нато, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева, НАТО, В мире
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Путин: если Украине так нравится сотрудничать с НАТО, пусть этим занимается