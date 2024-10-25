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Путин рассказал о статье о взаимной военной помощи с КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
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11:47 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980005317.html
Путин рассказал о статье о взаимной военной помощи с КНДР
Путин рассказал о статье о взаимной военной помощи с КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о статье о взаимной военной помощи с КНДР
Статья о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР есть, как стороны с ней поступят - еще вопрос, страны находятся в контакте по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:47
2024-10-25T11:47
россия
пхеньян
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Статья о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР есть, как стороны с ней поступят - еще вопрос, страны находятся в контакте по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Статья четвертая есть, как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
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россия, пхеньян, владимир путин, ольга скабеева, оон
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ольга Скабеева, ООН
Путин рассказал о статье о взаимной военной помощи с КНДР

Путин: статья о взаимной военной помощи в договоре России и КНДР есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Статья о взаимной военной помощи в договоре между РФ и КНДР есть, как стороны с ней поступят - еще вопрос, страны находятся в контакте по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Статья четвертая есть, как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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РоссияПхеньянВладимир ПутинОльга СкабееваООН
 
 
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