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Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 25.10.2024 (обновлено: 12:19 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980004278.html
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО - РИА Новости, 25.10.2024
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО
Чем раньше Украина осознает бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе для нее, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:45
2024-10-25T12:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
ольга скабеева
нато
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чем раньше Украина осознает бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе для нее, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о стремлении Киева сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности. "Нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО... Ну, пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе, а, может быть, и прежде всего, для них самих", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". -Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241025/putin-1980003541.html
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россия, украина, киев, владимир путин, ольга скабеева, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Ольга Скабеева, НАТО
Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО

Путин: чем раньше Украина осознает бесперспективность своего подхода, тем лучше

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чем раньше Украина осознает бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе для нее, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о стремлении Киева сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.
"Нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО... Ну, пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе, а, может быть, и прежде всего, для них самих", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". -
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинОльга СкабееваНАТО
 
 
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