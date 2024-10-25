https://ria.ru/20241025/putin-1980003702.html

Россия и КНДР примут решение о военной помощи своевременно, заявил Путин

Россия и КНДР примут решение о военной помощи своевременно, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Россия и КНДР примут решение о военной помощи своевременно, заявил Путин

Россия и КНДР примут решение о предусмотренной договором взаимной военной помощи, когда придет время что-то решать, соответствующая позиция у друзей из КНДР... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:44

2024-10-25T11:44

2024-10-25T11:44

россия

пхеньян

владимир путин

ольга скабеева

оон

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и КНДР примут решение о предусмотренной договором взаимной военной помощи, когда придет время что-то решать, соответствующая позиция у друзей из КНДР есть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской Народно-демократической (республики) есть", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953549904.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, владимир путин, ольга скабеева, оон