Россия и КНДР примут решение о военной помощи своевременно, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР примут решение о военной помощи, когда придет время решать
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и КНДР примут решение о предусмотренной договором взаимной военной помощи, когда придет время что-то решать, соответствующая позиция у друзей из КНДР есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской Народно-демократической (республики) есть", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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