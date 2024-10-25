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Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980003541.html
Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада
Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада - РИА Новости, 25.10.2024
Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада
Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимание на высказывания о том, что Запад якобы устал от войны, и не расслабляться. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:44
2024-10-25T11:44
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимание на высказывания о том, что Запад якобы устал от войны, и не расслабляться. "Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада

Путин призвал не обращать внимания на заявление об усталости Запада от войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимание на высказывания о том, что Запад якобы устал от войны, и не расслабляться.
"Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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