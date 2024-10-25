https://ria.ru/20241025/putin-1980003541.html

Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада

Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада - РИА Новости, 25.10.2024

Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада

Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимание на высказывания о том, что Запад якобы устал от войны, и не расслабляться. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:44

2024-10-25T11:44

2024-10-25T11:44

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимание на высказывания о том, что Запад якобы устал от войны, и не расслабляться. "Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240428/svo-1942899811.html

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россия, владимир путин