https://ria.ru/20241025/putin-1980003023.html
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин
Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:42
2024-10-25T11:42
2024-10-25T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. "Южная группировка, восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20241025/svo-1980002436.html
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безопасность, россия, владимир путин, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин
Путин: южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет