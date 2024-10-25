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Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980003023.html
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин
Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:42
2024-10-25T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. "Южная группировка, восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20241025/svo-1980002436.html
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безопасность, россия, владимир путин, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин

Путин: южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Южная группировка, восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО
Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинОльга Скабеева
 
 
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