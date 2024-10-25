https://ria.ru/20241025/putin-1980003023.html

Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин

Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Южная группировка российской армии воюет хорошо, заявил Путин

Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:42

2024-10-25T11:42

2024-10-25T11:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

ольга скабеева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Южная группировка российской армии в зоне СВО очень хорошо воюет, сообщил президент России Владимир Путин. "Южная группировка, восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20241025/svo-1980002436.html

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2024

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безопасность, россия, владимир путин, ольга скабеева