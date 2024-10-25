Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980002721.html
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении
Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_74efd6703a3dc049aa3b46878aaa14e3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Вы сказали, что на всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции – да, где-то больше, где-то меньше. Скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильна, хотя и там тоже есть определенные подвижки. Все подвижки происходят в пользу российской армии", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20240929/kurskaya--1975339736.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_990d251dfbaef6d2be694c53e2bf6876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении

Путин: все подвижки на Херсонском направлении происходят в пользу армии России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Вы сказали, что на всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции – да, где-то больше, где-то меньше. Скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильна, хотя и там тоже есть определенные подвижки. Все подвижки происходят в пользу российской армии", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
29 сентября, 13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала