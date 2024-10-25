https://ria.ru/20241025/putin-1980002721.html

Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении

Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2024

Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении

Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:41

2024-10-25T11:41

2024-10-25T11:41

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Вы сказали, что на всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции – да, где-то больше, где-то меньше. Скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильна, хотя и там тоже есть определенные подвижки. Все подвижки происходят в пользу российской армии", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240929/kurskaya--1975339736.html

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россия, владимир путин, безопасность