https://ria.ru/20241025/putin-1980002721.html
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении
Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Вы сказали, что на всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции – да, где-то больше, где-то меньше. Скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильна, хотя и там тоже есть определенные подвижки. Все подвижки происходят в пользу российской армии", - сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о подвижках на Херсонском направлении
Путин: все подвижки на Херсонском направлении происходят в пользу армии России