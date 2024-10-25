https://ria.ru/20241025/putin-1980002105.html

Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине

Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине

Риторика Запада по ситуации на Украине изменилась, они начали соображать и реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, сказал президент России... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:39

2024-10-25T11:39

2024-10-25T11:41

украина

россия

владимир путин

ольга скабеева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Риторика Запада по ситуации на Украине изменилась, они начали соображать и реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, сказал президент России Владимир Путин."Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html

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украина, россия, владимир путин, ольга скабеева