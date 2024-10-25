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Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
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11:39 25.10.2024 (обновлено: 11:41 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980002105.html
Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине
Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине
Риторика Запада по ситуации на Украине изменилась, они начали соображать и реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, сказал президент России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:39
2024-10-25T11:41
украина
россия
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Риторика Запада по ситуации на Украине изменилась, они начали соображать и реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, сказал президент России Владимир Путин."Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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украина, россия, владимир путин, ольга скабеева
Украина, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Путин похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине

Путин: Запад начал реально оценивать обстановку на Украине, их можно похвалить

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Риторика Запада по ситуации на Украине изменилась, они начали соображать и реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, сказал президент России Владимир Путин.
"Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
Вчера, 08:59
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинОльга Скабеева
 
 
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