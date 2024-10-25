https://ria.ru/20241025/putin-1979975339.html

ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин

ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин

Силы ВСУ, которые заблокированы в Курской области, даже не понимают, что они в окружении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:51

2024-10-25T09:51

2024-10-25T09:59

вооруженные силы украины

владимир путин

курская область

россия

ольга скабеева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Силы ВСУ, которые заблокированы в Курской области, даже не понимают, что они в окружении, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", - сказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".Ранее Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области.

https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html

курская область

россия

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2024

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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, ольга скабеева