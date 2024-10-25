https://ria.ru/20241025/putin-1979975339.html
ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин
ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин
Силы ВСУ, которые заблокированы в Курской области, даже не понимают, что они в окружении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:51
2024-10-25T09:51
2024-10-25T09:59
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
россия
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Силы ВСУ, которые заблокированы в Курской области, даже не понимают, что они в окружении, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", - сказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".Ранее Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области.
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, ольга скабеева
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Россия, Ольга Скабеева
ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении, заявил Путин
Путин: силы ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении