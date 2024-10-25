https://ria.ru/20241025/putin--1980139689.html

Путин предложил подумать о повышении квалификации участников СВО в ФТС

Путин предложил подумать о повышении квалификации участников СВО в ФТС - РИА Новости, 25.10.2024

Путин предложил подумать о повышении квалификации участников СВО в ФТС

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерию Пикалеву подумать о повышении квалификации бывших участников СВО, которые... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:40

2024-10-25T17:40

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерию Пикалеву подумать о повышении квалификации бывших участников СВО, которые сейчас работают в таможенной службе. В ходе встречи в Кремле Пикалев рассказал Путину, что участники специальной военной операции теперь могут поступить на службу в ФТС после тяжелых ранений, даже отсутствие одной конечности не является препятствием для трудоустройства. "Нужно подумать и о повышении их квалификации", - отметил Путин. Глава государства пояснил, что работающие в ФТС бывшие участники спецоперации должны чувствовать себя востребованными специалистами.

https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html

https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

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россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество