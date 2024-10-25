https://ria.ru/20241025/putin--1980079550.html
Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА
Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА - РИА Новости, 25.10.2024
Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя Федерального медико-биологического агентства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:42
2024-10-25T14:42
2024-10-25T14:42
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя Федерального медико-биологического агентства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Ратманова Михаила Александровича заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА
Президент РФ Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА