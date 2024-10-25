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При украинских обстрелах ДНР пострадал человек - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/pushilin-1980186424.html
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек - РИА Новости, 25.10.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек
Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:37
2024-10-25T21:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 15 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения получил мирный житель. Пушилин уточнил, что пострадавший - водитель грузовика "КамАЗ", ему оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие атак ВСУ по территории республики повреждения получили три жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, маршрутный автобус и грузовик "КамАЗ".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 15 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения получил мирный житель. Пушилин уточнил, что пострадавший - водитель грузовика "КамАЗ", ему оказана медицинская помощь.
Кроме того, вследствие атак ВСУ по территории республики повреждения получили три жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, маршрутный автобус и грузовик "КамАЗ".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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