https://ria.ru/20241025/pushilin-1980186424.html
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек - РИА Новости, 25.10.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек
Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:37
2024-10-25T21:37
2024-10-25T21:37
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 15 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения получил мирный житель. Пушилин уточнил, что пострадавший - водитель грузовика "КамАЗ", ему оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие атак ВСУ по территории республики повреждения получили три жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, маршрутный автобус и грузовик "КамАЗ".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадал человек
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадал человек