https://ria.ru/20241025/pushilin-1980186424.html

При украинских обстрелах ДНР пострадал человек

При украинских обстрелах ДНР пострадал человек - РИА Новости, 25.10.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадал человек

Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T21:37

2024-10-25T21:37

2024-10-25T21:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска 15 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, выпустив более 25 боеприпасов, один человек получил ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 15 вооруженных атак, выпущено более 25 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения получил мирный житель. Пушилин уточнил, что пострадавший - водитель грузовика "КамАЗ", ему оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие атак ВСУ по территории республики повреждения получили три жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, маршрутный автобус и грузовик "КамАЗ".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия