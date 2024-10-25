https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html

Производство скота и птицы выросло на 4% в Смоленской области

Производство скота и птицы выросло на 4% в Смоленской области - РИА Новости, 25.10.2024

Производство скота и птицы выросло на 4% в Смоленской области

За 9 месяцев 2024 года аграрии Смоленской области добились положительных результатов в своей работе, производство скота и птицы на убой выросло на 4%, сообщил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:20

2024-10-25T17:20

2024-10-25T17:21

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За 9 месяцев 2024 года аграрии Смоленской области добились положительных результатов в своей работе, производство скота и птицы на убой выросло на 4%, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В сельскохозяйственных организациях выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Оно составило 61,2 тысячи тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей производство скота и птицы составило 916 тонн, что на 9% больше прошлогоднего результата. Также на 8% выросло поголовье крупного рогатого скота, а овец и коз – на 27%", - написал Анохин. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов животноводства валовый надой молока в сельхозорганизациях увеличился на 6% и достиг 87 тысячи тонн. Средний надой на корову составил почти 5 тысяч килограмм, что на 12% больше, чем в прошлом году. "У фермеров и предпринимателей за девять месяцев также зафиксирован рост: надой молока увеличился на 10%, достигнув 16 тысяч тонн. За этими цифрами стоит реальный результат и непростой труд наших аграриев. Продолжим поддерживать их и дальше, обеспечивать стабильное развитие экономики региона", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241024/tsekh-1979863928.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин