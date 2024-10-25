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В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН по поводу блокады Кубы - РИА Новости, 25.10.2024
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18:10 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/proekt-1980151024.html
В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН по поводу блокады Кубы
В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН по поводу блокады Кубы - РИА Новости, 25.10.2024
В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН по поводу блокады Кубы
В Госдуму внесен проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:10
2024-10-25T18:10
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, документ доступен в думской электронной базе. Проект постановления подготовил думский комитет по международным делам. Предлагается вынести его на голосование на пленарном заседании 29 октября. "Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств-членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба", - сказано в тексте проекта постановления Госдумы. В тексте проекта обращения Госдума отмечает, что реализуемые США санкционные меры ведут к усилению негативного воздействия на кубинскую экономику, включая энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, гуманитарное сотрудничество. По мнению депутатов, практика преследования банковско-финансовых операций наносит комплексный ущерб кубинской бизнес-системе, производству и сфере услуг. "Депутаты Государственной Думы полностью солидарны с позицией мирового большинства, которое настойчиво требует прекращения удушающей блокады Республики Куба, и призывают незамедлительно отменить принятый в США в 1996 году на пике очередного витка антикубинской кампании закон Хелмса - Бэртона, в котором закреплено применение экстерриториальных принудительных мер, что противоречит суверенному праву Кубы и ее иностранных партнеров на взаимовыгодное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказано в тексте проекта обращения.
https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html
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куба, сша, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон
Куба, США, Госдума РФ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН по поводу блокады Кубы

В Госдуму внесли проект обращения в ГА ООН о прекращении блокады Кубы

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, документ доступен в думской электронной базе.
Проект постановления подготовил думский комитет по международным делам. Предлагается вынести его на голосование на пленарном заседании 29 октября.
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"Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств-членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба", - сказано в тексте проекта постановления Госдумы.
В тексте проекта обращения Госдума отмечает, что реализуемые США санкционные меры ведут к усилению негативного воздействия на кубинскую экономику, включая энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, гуманитарное сотрудничество. По мнению депутатов, практика преследования банковско-финансовых операций наносит комплексный ущерб кубинской бизнес-системе, производству и сфере услуг.
"Депутаты Государственной Думы полностью солидарны с позицией мирового большинства, которое настойчиво требует прекращения удушающей блокады Республики Куба, и призывают незамедлительно отменить принятый в США в 1996 году на пике очередного витка антикубинской кампании закон Хелмса - Бэртона, в котором закреплено применение экстерриториальных принудительных мер, что противоречит суверенному праву Кубы и ее иностранных партнеров на взаимовыгодное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказано в тексте проекта обращения.
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