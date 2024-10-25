Кожемяко рассказал о росте товарооборота Приморья с Китаем
Кожемяко: товарооборот Приморья и Китая в 2023 году вырос на 14%
© Фото : Правительство Приморского краяОлег Кожемяко на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шеньян
Олег Кожемяко на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шеньян
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Товарооборот Приморского края и Китая по итогам 2023 года вырос на 14% и составил 8,6 миллиардов долларов, почти половину торгового оборота Дальнего Востока России и Китая, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"В 2023 году с открытием границ мы активно начали восстанавливать наши связи с Китаем. В результате совместной работы по итогам прошлого года торговый оборот между Китаем и Приморьем вырос на 14% и составил 8,6 миллиарда долларов. Это почти половина торгового оборота Дальнего Востока России и Китая", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.