Кожемяко рассказал о работе китайских компаний в Приморье
Кожемяко: китайские компании воплощают в жизнь более 40 проектов в Приморье
© Фото : Правительство Приморского краяОлег Кожемяко на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шеньян
Олег Кожемяко на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шеньян
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайские компании воплощают в жизнь более 40 инвестиционных проектов в Приморском крае в разных сферах деятельности, в частности, велик приток китайских инвестиций в сельское хозяйство, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
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"В Приморье китайские компании уже воплощают в жизнь более 40 инвестиционных проектов в сфере лесопереработки, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, машиностроения и строительства. Мы видим большой приток китайских инвестиций в сельское хозяйство, и у нас большие перспективные площади", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Губернатор указал на широкие перспективы инвестиционного партнерства с Китаем в рамках стратегических проектов, таких как территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток.
Он также отметил, что Приморье готово "предоставить инвесторам из Ляонина или других провинций до 30 тысяч гектаров для выращивания риса".
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньяне северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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