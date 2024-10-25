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Жителю Ессентуков вынесли приговор за поджог будки с собакой - РИА Новости, 25.10.2024
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16:35 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/prigovor--1980118908.html
Жителю Ессентуков вынесли приговор за поджог будки с собакой
Жителю Ессентуков вынесли приговор за поджог будки с собакой - РИА Новости, 25.10.2024
Жителю Ессентуков вынесли приговор за поджог будки с собакой
Житель Ессентуков, поджегший заблокированную в деревянной будке собаку, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, сообщила прокуратура... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:35
2024-10-25T16:35
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ПЯТИГОРСК, 25 окт - РИА Новости. Житель Ессентуков, поджегший заблокированную в деревянной будке собаку, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, сообщила прокуратура Ставропольского края. В суде установлено, что в апреле 2024 года мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома, поджег деревянную будку, в которой находилась собака, предварительно заблокировав выход одеялом. В результате животное получило множественные термические ожоги, повлекшие увечье. В это же время мужчина пытался оплатить товары на сумму более 8 тысяч рублей найденной ранее чужой банковской картой. "В Ессентуках вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя региона за жестокое обращение с животным. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета). Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ессентуки, россия, ставропольский край, общество
Ессентуки, Россия, Ставропольский край, Общество
Жителю Ессентуков вынесли приговор за поджог будки с собакой

Житель Ессентуков получил 3 года и 4 месяца колонии за поджог будки с собакой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 25 окт - РИА Новости. Житель Ессентуков, поджегший заблокированную в деревянной будке собаку, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, сообщила прокуратура Ставропольского края.
В суде установлено, что в апреле 2024 года мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома, поджег деревянную будку, в которой находилась собака, предварительно заблокировав выход одеялом. В результате животное получило множественные термические ожоги, повлекшие увечье.
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В это же время мужчина пытался оплатить товары на сумму более 8 тысяч рублей найденной ранее чужой банковской картой.
"В Ессентуках вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя региона за жестокое обращение с животным. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета). Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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