https://ria.ru/20241025/predlozheniya-1979978842.html
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными - РИА Новости, 25.10.2024
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными
Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:13
2024-10-25T10:13
2024-10-25T10:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
ольга скабеева
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что через партнеров из Турции получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день Владимир Зеленский отказался. "Знаете, это такие все-таки интимные вещи", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".
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россия, владимир путин, владимир зеленский, ольга скабеева, саммит брикс в казани в 2024 году, турция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Турция, В мире
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными
Путин назвал детали предложений, поступивших от Украины через Турцию, интимными