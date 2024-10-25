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Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/predlozheniya-1979978842.html
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными - РИА Новости, 25.10.2024
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными
Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:13
2024-10-25T10:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
ольга скабеева
саммит брикс в казани в 2024 году
турция
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что через партнеров из Турции получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день Владимир Зеленский отказался. "Знаете, это такие все-таки интимные вещи", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".
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россия, владимир путин, владимир зеленский, ольга скабеева, саммит брикс в казани в 2024 году, турция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Турция, В мире
Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными

Путин назвал детали предложений, поступивших от Украины через Турцию, интимными

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что через партнеров из Турции получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день Владимир Зеленский отказался.
"Знаете, это такие все-таки интимные вещи", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".
Путин об иррациональном поведении украинской власти - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин рассказал об отказе Киева от новых мирных предложений
24 октября, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОльга СкабееваСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуТурцияВ мире
 
 
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