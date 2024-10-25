https://ria.ru/20241025/predlozheniya-1979978842.html

Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными

Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными - РИА Новости, 25.10.2024

Путин назвал переданные Киевом через Анкару детали предложений интимными

Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:13

2024-10-25T10:13

2024-10-25T10:13

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

владимир зеленский

ольга скабеева

саммит брикс в казани в 2024 году

турция

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Киева с предложениями о переговорах через Анкару. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что через партнеров из Турции получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день Владимир Зеленский отказался. "Знаете, это такие все-таки интимные вещи", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для телеканала "Россия".

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