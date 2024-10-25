https://ria.ru/20241025/pozhary-1979982982.html

Число природных пожаров в Тюменской области снизилось более чем в 4 раза

Число природных пожаров в Тюменской области снизилось более чем в 4 раза - РИА Новости, 25.10.2024

Число природных пожаров в Тюменской области снизилось более чем в 4 раза

Число лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области за нынешний пожароопасный сезон сократилось более чем в четыре раза в сравнении с 2023 годом, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:34

2024-10-25T10:34

2024-10-25T10:34

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Число лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области за нынешний пожароопасный сезон сократилось более чем в четыре раза в сравнении с 2023 годом, сообщили в областных департаментах лесного комплекса и гражданской защиты и пожарной безопасности. Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим вместе с запретом на посещение лесов в регионе в этом году действовали с 5 апреля. Запрет на посещение лесов отменен 26 июня, 15 августа отменен и противопожарный режим. Об окончании пожароопасного сезона было объявлено 14 октября. По его итогам состоялась пресс-конференция с участием директора областного департамента лесного комплекса Леонида Остроумова и и.о. главы департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина. "В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество лесных пожаров уменьшилось более чем в четыре раза. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 147 раз. Всего за пожароопасный сезон 2024 года зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади в 194 гектара. Все пожары были оперативно ликвидированы в течение суток с момента обнаружения", - заявил Остроумов. По вине человека произошло 18 лесных пожаров, 17 пожаров начались от гроз, 11 перешли с линейных объектов, три - с земель иных категорий, один пожар произошел по вине лесозаготовителей. За пребывание в лесах во время действия запрета на их посещение и за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 106 граждан. Общая сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей. "Ландшафтных пожаров произошло порядка 370. Снижение (по сравнению - ред.) с аналогичным периодом прошлого года - в четыре раза. По пройденной огнем площади - снижение в пять раз", - сообщил Горин. Спикеры отметили, что при подготовке к пожароопасному сезону в 2024 году был учтен опыт предыдущих лет, проводилась большая профилактическая и разъяснительная работа с жителями региона. За соблюдением установленных запретов на посещение лесов и разведение огня следили государственные лесные инспекторы. Были усилены патрули. Количество и протяженность их маршрутов были увеличены. Для защиты населенных пунктов от пожаров с 2022 года проводится планомерная работа по доведению до нормативного состояния противопожарного водоснабжения, вокруг сел и деревень созданы и регулярно обновляются минерализованные полосы, которые из-за отсутствия на них горючих материалов способны остановить низовые пожары.

https://ria.ru/20241023/tyumen-1979665044.html

https://ria.ru/20241022/natsproekty-1979324635.html

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тюменская область